"Архіпелаг ГУЛАГ" скоротили для школярів

У Росії видана скорочена для школярів версія "Архіпелагу ГУЛАГ" Олександра Солженіцина.

Як інформує НТВ, про це повідомила вдова письменника Наталя СОЛЖЕНІЦИНА.

Текст книги скорочений більш ніж в 4 рази, але її структура повністю збережена. Це не набір окремих епізодів, а послідовне безперервне оповідання, відзначила Н.СОЛЖЕНІЦИНА.

Скорочувала текст вдова письменника на користь навчальної програми. За словами Н.СОЛЖЕНІЦИНОЇ, правки були необхідні, інакше учням було б дуже складно осилити оригінальну версію - цілих три томи.

Наказ про включення художньо-історичного дослідження про сталінські репресії в шкільну програму підписав у вересні минулого року міністр освіти РФ Андрій ФУРСЕНКО. Вивчати "Архіпелаг ГУЛАГ" будуть в кінці 11 класу.

"Архіпелаг ГУЛАГ" був написаний О.СОЛЖЕНІЦИНИМ в період з 1958 по 1968 роки. Роман присвячений пенітенціарній системі СРСР і Головному управлінню таборів (ГУЛАГ). У СРСР поширення твору було під забороною.