Табачник "притримує" оприлюднення нових правил вступу через вибори?

«Попри офіційну реєстрацію Мін’юстом Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році їх текст досі відсутній на сайті Міносвіти. Схоже, обсяг іміджевих втрат, яких зазнає ПР у разі оприлюднення нових вступних правил, не є секретом для пана Табачника». Про це йдеться у коментарі народного депутата України, одного з лідерів Єдиного Центру Лесі Горобець, текст якого переданий УНІАН.

За словами політика, документ, зареєстрований Мін’юстом кілька годин тому (реєстр. №999), не лише зберіг у повному обсязі “старі корупційні схеми” на кшталт використання вступних іспитів і надмірної ваги шкільного атестату при вступі, але й істотно розширив їх коло.

«До резонансних 20 бонусних балів для вступників, які пройшли «довузівську» підготовку, додалася ще одна неприпустима новація від міністра. Якщо в 2010 році випускники минулих років мали складати іспити при вступі лише на заочну форму навчання, то відтепер ця вимога поширюється і на стаціонар», – розповіла Оробець.

Не менший підступ бачить народний депутат і у відсутності надійних механізмів захисту вступників від зарахування «своїх», а не «кращих» абітурієнтів.

«Процедура зарахування, на жаль, не стала прозорішою. Рекомендаційні рішення приймальних комісій не набули прив’язки до конкретних дат, а вступникам «другої хвилі» знову лишили для подання оригіналів документів дві доби, яких знову бракуватиме абітурієнтам із сільської місцевості», – зауважила голова парламентського підкомітету з питань базової освіти.

За оцінкою народного депутата, нинішнє зволікання із розміщенням тексту Умов прийому на сайті Міносвіти пояснюється винятково політичними чинниками. «Міносвіти «притримує» оприлюднення нових правил вступу до вишів через вибори.

“А вже з понеділка, коли актуальність небезпеки іміджевих втрат трохи розсмокчеться, абітурієнтів та їх батьків «обдарують» новиною», – підсумувала Оробець.