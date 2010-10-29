У Полтаві з'явилася школа дипломатів для дітей

У Полтаві посол Нігерії Ібрагим Пада Касай відкрив школу дипломатів для дітей. Про це повідомив УНІАН Президент Асоціації сприяння міжнародному бізнесу Андрій Мельник.

Школа дипломатів для дітей діятиме при Розсошенській школі.

"У Розсошенськой середній школі вже три роки працює Центр дитячої дипломатії. Центр створений за ініціативою директора школи Тетяни Тягнірядно з метою встановлення інтеграційних зв`язків між подібними центрами дипломатії і євроклубами. Діти дізнаються про різні країни, їх культуру, традиції. Тепер посол відкрив там школу дипломатів", – сказав Мельник.

27-28 жовтня в Кременчуці проходила Асамблея юних дипломатів, присвячена українсько-нігерійській дружбі і 50-й річниці Незалежності Нігерії.