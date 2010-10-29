Школярі зірвали військовий парад у Греції

Школярі зірвали у четвер військовий парад на острові Кріт на честь національного свята.

Як повідомляють РИА Новости , у четвер декілька сотень учнів, які раніше "захопили" власні школи на знак протесту проти освітньої політики уряду, з`явилися на парад у крітському місті Ханья і не дали його продовжити.

"На вулицю, де проходив парад, з`явилися приблизно 500 осіб, більшість з них школярі, з метою влаштувати ходу проти реформ, які оголосило міністерство освіти", – повідомляє поліція.

Поліція заявляє, що їй довелося евакуювати офіційних гостей параду і глядачів, серед яких були і діти.

"У той час, як парад перервався, і демонстранти спробували насильно відігнати поліцейських, щоб підійти до офіційних осіб, невідомі з числа демонстрантів легко ранили одного поліцейського", – зазначаэтсья в повідомленні.

Зрештою, парад відбувся, але лише після того, як розійшлися учні-демонстранти і гості параду.

Влада Греції планує зробити вступ до ВНЗ більш легким, а навчання в них – складнішим, зберігши безкоштовний і державний характер вищої освіти.

28 жовтня Греція відзначила національне свято "День Охі" (День "Ні") – 70-ту річницю вступу країни в Другу світову війну. Тоді Греція відповіла відмовою на ультиматум Муссоліні, півроку успішно билася з фашистською Італією, а потім на три роки опинилася під окупацією нацистської Німеччини.