МОН організовує інтернет-збори батьків першокласників

З 25 жовтня до 25 листопада 2010 року в Україні будуть проведені перші загальнодержавні інтернет-збори батьків першокласників.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти та науки, відповідне розпорядження № 143-р підписав міністр Дмитро ТАБАЧНИК 19 жотвня ц.р. з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі.

З інформаційними матеріалами можна ознайомитись на сайті МОН у розділі «Інформаційні повідомлення» (www.mon.gov.ua) Обговорення триватиме на форумі сайту міністерства.

Своїм розпорядженням Д.ТАБАЧНИК доручив Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти узагальнити матеріали інтернет-зборів до 10 грудня 2010 р.