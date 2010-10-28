Росія видасть свою версію української історії

14:39, 28 жовтня 2010
Освіта
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У середині наступного року

Розбіжності в думках в українських і російських істориків існують щодо питання походження державності, оцінки Переяславської ради, оцінки революції 1917 року та національних рухів.

У середині наступного року може бути видана російська версія історії України, заявив директор Інституту загальної історії РАН, академік Олександр Чубар`ян.

"Мої колеги з Інституту історії висловили бажання видати нашу версію історії України. Зараз рукопис готовий. До середини наступного року книжку буде видано. Потрібно ще експертизу провести", - сказав Чубар`ян "Інтерфаксу" у Москві в четвер.

Він повідомив, що його колеги давно співпрацюють із українськими істориками.

"Раніше були видані "Нариси історії Росії", написані нашими колегами й перекладені на українську мову. Потім "Нариси історії України" були переведені на російську і видані в нас. Тепер ми вирішили створити таку книгу. Я її не читав, однак не думаю, що щодо неї будуть скандали. Зрештою, можна давати різні точки зору на одне питання", - сказав Чубар`ян.

Він зауважив, що розбіжності в думках в українських і російських істориків існують щодо питання походження державності, оцінки Переяславської ради, оцінки революції 1917 року та національних рухів.

Чубар`ян також повідомив, що зараз ведеться активна робота зі створення російсько-українського навчального посібника для вчителів історії.

"Учора ми обговорювали з українськими колегами можливі схеми. Ми готові запропонувати 25 тем, вони підготували близько 20. Досить важко було підібрати теми, поки ми намітили перший модуль - "Повсякденне життя Росії й України у XX столітті". Він включатиме культуру, науку, освіту. Але поки ця тема не затверджена", - підкреслив Чубар`ян.

Він додав, що поки що немає домовленості про те, "у якому обсязі буде книга, як її писати".

Напередодні про ідею спільного підручника розповідав міністр освіти Дмитро Табачник.

Українська правда

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