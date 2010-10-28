У школах Севастополя міліція веде боротьбу з наркотиками

За результатами міліційної перевірки севастопольських шкіл на предмет незаконного обороту наркотиків було збуджено сім кримінальних справ, повідомляє Інформаційне агентство «Е-Крим».

За даними прес-служби Управління МВС в Севастополі, перевірка охопила 44 школи. Співробітниками міліції на території учбових закладів вилучено більше 13 грамів наркотиків, серед них марихуана і опій. За незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилку наркотичних засобів або психотропних речовин, без мети збуту в невеликих розмірах було складено 22 адміністративних протоколу. До адміністративної відповідальності привернуто дев`ять неповнолітніх і 15 батьків, або осіб, які їх замінюють.