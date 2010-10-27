Єдиний російсько-український посібник з історії таки напишуть

Росія і Україна домовилися створити робочу групу в складі учених-істориків з підготовки єдиного навчального посібника для вчителів історії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на черговому спільному засіданні Підкомітету з питань гуманітарної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії, яку очолюють Президенти двох країн.

Як повідомив на прес-конференції міністр освіти України, голова української частки Підкомітету Дмитро ТАБАЧНИК, до роботи групи будуть також залучені вчені Білорусі і Польщі.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, питання про створення цієї робочої групи вчора обговорювалося в Києві на засіданні спеціальної комісії істориків, яку очолюють академіки Російської академії наук Олександр ЧУБАР’ЯН і Національної академії наук України Валерій СМАЛІЙ.

«Комісія зараз вперше виходить на міжнародні проекти. Це будуть не тільки двосторонні проекти, а й за участю європейського співтовариства і інших країн, а також три-, і чотиристоронні проекти – Україна, Росія, Білорусь і Польща. Наші історики домовилися, і сьогодні ми під час засідання Підкомітету гуманітарної співпраці прийняли рішення створити робочу групу з учених-істориків з підготовки навчального посібника для вчителів історії», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він висловив переконання, що вчителі історії - люди, підготовлені до сприйняття різних точок зору, зокрема контраверсійних і дискусійних, можуть дати більше знань дітям, які вже самі зроблять свої висновки з того чи іншого приводу.

Крім того, Д.ТАБАЧНИК повідомив, що зараз ведеться робота над створенням широкої експертної групи із залученням російських і українських фахівців щодо нових форматів підручників із математики, фізики, хімії і астрономії. Фахівці обох держав, як Росії, так і України, працюють практично в одному напрямку розробки нових стандартів освіти, особливо наймасовішої – середньої освіти, оскільки це важливий момент не тільки для модернізації освіти, а й для модернізації в цілому країни, - підкреслив Д.ТАБАЧНИК. За його словами, до цієї роботи будуть залучені також експерти Ради Європи та ряду інших країн.

«Мені відверто дуже подобаються підходи, які в підготовці нових стандартів з природничо-наукових, математичних дисциплін готує російське видавництво «Просвещение» і вчені з Російської академії наук та Інституту стратегії освіти Росії. Тому ця робота буде», - підсумував міністр освіти України про проект.