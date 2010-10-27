Ректор-кандидат у депутати агітує за себе у стінах ВНЗ

Представники громадської мережі «Опора» зафіксували факт використання свого службового становища ректором Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Олександром ШЕСТОПАЛЮКОМ при веденні передвиборчої агітації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила координатор ГМ «Опора» на Вінниччині.

За повідомленням, 27 жовтня 2010 року, представниками «Опори» було зафіксовано факт проведення агітаційної кампанії у приміщенні Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Ректор цього навчального закладу О.ШЕСТОПАЛЮК, який є кандидатом у депутати до Вінницької обласної ради, використовуючи своє службове становище, розмістив на території університету білборд, який закликає голосувати за ректора під час виборів до місцевих органів влади 31 жовтня 2010 року.

Ідентичні білборду агітаційні листівки виявлені в приміщенні університету. Зафіксований факт є порушенням законодавства про вибори, наголосили в ГМ “Опора”.