Факультету мистецтвознавства НАОМА виповнюється 50

28 жовтня факультет теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури святкує 50-річний ювілей.

Як повідомили УНІАН в Академії, за час існування факультет підготував понад 1200 фахівців. Серед випускників, окрім українців, значаться громадяни Болгарії, США, Німеччини, Фінляндії, В’єтнаму, Еквадору тощо. Вони працюють у музеях та галереях, редакціях ЗМІ, науково-дослідних інститутах України, Британії, США та Німеччині. Кілька колишніх вихованців факультету стали лауреатами Шевченківської премії.

З нагоди святкування, 28 жовтня відбудуться: урочиста Академія, засідання круглого столу на тему «Факультет теорії та історії мистецтва та українське мистецтвознавство» і святковий концерт.

Факультет теорії та історії мистецтва заснований 1959 року з ініціативи заслуженого діяча мистецтв України, мистецтвознавця Петра Говді, який і очолював його до 1964 року. Посаду декана також обіймали Микола Тищенко, Гліб Юхимець, Юрій Белічко, Віктор Джулай. У 2009 році факультет очолила Марина Русяєва.