Затверджено програму тестування з російської мови

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив програму зовнішнього незалежного оцінювання та загальну характеристику тесту з російської мови.

Кількість завдань тесту – 51. На його виконання відведено 2,5 години. Тест з російської мови складається із завдань трьох форм: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності і завдання з розгорнутою відповіддю. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 89.

Завдання тесту будуть стосуватись наступних розділів: фонетика, графіка, лексика, фразеологія, словотвір, морфологія, синтаксис, стилістика, орфоепія, орфографія та розвиток мови.

Нагадаємо, у 2011 році зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме орієнтовно з 2 червня по 10 липня.