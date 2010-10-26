Табачник скасував навчання у школах 1 листопада

В навчальних закладах, у приміщеннях яких працюватимуть виборчі комісії (у зв`язку з проведенням 31 жовтня 2010 року виборів до місцевих органів влади в Україні), 1 листопада заняття будуть скасовані.

Про це йдеться у наказі міністра освіти і науки Дмитра Табачника №1008 від 26 жовтня 2010 року.

“З метою забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог при відновленні навчально-виховного процесу” навчальні заняття мають бути перенесені з першого листопада на інший день.