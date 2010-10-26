Оголошено конкурс на кращу наукову роботу з профспілкової тематики

Академія праці і соціальних відносин ФПУ запрошує студентів, аспірантів та молодих вчених вищих навчальних закладів взяти участь у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів, аспірантів і молодих вчених з профспілкової тематики.

Як повідомляє Профспілка працівників освіти та науки України, пропонуються напрями: стратегія і тактика сучасного профспілкового руху; реалізація профспілками своїх функцій у сучасних умовах; профспілки як інститут громадянського суспільства; глобалізацій ні процеси і профспілки; мотивація профспілкового членства та профспілкової діяльності; молодь і профспілки.

Роботи прийматимуться до 20 січня 2011 р. (за адресою: 03680, Україна, МСП, м. Київ- 187, Велика Окружна, 3, науковий відділ).

Для переможців та призерів Конкурсу передбачені грошові винагороди: серед студентів (включаючи магістрів) за 1 місце – 1000 грн., за 2 місце – 800 грн., за 3 місце – 600 грн.; серед аспірантів та молодих вчених за 1 місце – 1200 грн., за 2 місце – 900 грн. І за 3 місце – 700 грн.

Положення про Міжнародний конкурс на кращу наукову роботу серед студентів, аспірантів і молодих вчених розміщене на сайті www.socosvita.kiev.ua