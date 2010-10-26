Студенти запропонують своє бачення конституційної реформи в Україні

У четвер, 28 жовтня 2010 року об 11:00 розпочнеться II Національний круглий стіл щодо студентського бачення конституційної реформи в Україні.

Як повідомили УНІАН у ВМГО “Національний студентський союз”, участь у круглому столі візьмуть колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз; колишній заступник глави Секретаріату президента України Марина Ставнійчук, а також представники органів студентського самоврядування більшості регіонів України.

Учасники запропонують студентське бачення конституційних змін в Україні, розкажуть про ставлення студентів до відміни політреформи 2004 року, обговорять проблеми повернення до Конституції 1996 року тощо.

Організатори круглого столу – ВМГО “Національний студентський союз”, ГІ “Студентський захист” спільно із Студентською радою Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Місце проведення заходу – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, зала Адміністративної ради (проспект Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, 6 корпус). Початок об 11:00.