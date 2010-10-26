На базі медуніверситету Вінниці хочуть створити великий медцентр

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує на базі Вінницького медуніверситету до 2015 року створити для центральної України великий медичний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив під час наради з адміністративно-господарським активом області з проблемних питань соціально-економічного розвитку регіону.

«Я запропонував керівництву області подумати про створення в області великого медичного центру на базі медичного університету ім. Пирогова. Є університетська база, і от на цій базі потрібно створити сучасний медцентр, який би мав хорошу діагностичну базу, лікувальну базу і став би центром не тільки для обслуговування Вінницької області, а й кількох прилеглих областей», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що у світі медицина розвивається на базі клінік, тобто при медичному вузі є клініка. «Нам все одно реформувати нашу систему охорони здоров`я, давайте от такий пілотний проект по Вінницькій області реалізовувати», - запропонував М.АЗАРОВ.

Прем`єр повідомив, що уряд готовий піти на витрати, пов`язані зі створенням подібного центру. «Ми б пішли на ці витрати і цей центр створили років за 3-4, вводитимемо об`єкт за об`єктом, і до 2015 року Вінниця матиме для центральної України великий медичний центр. Я запропонував керівництву області подумати над цим і вийти в уряд з конкретною пропозицією», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, прем`єр повідомив про розгляд питання щодо виділення необхідних коштів на завершення будівництва хірургічного корпусу лікарні ім. Пирогова.

Як повідомляв УНІАН, кошторисна вартість завершення будівництва хірургічного корпусу лікарні ім. Пирогова у цінах 2010 року становить 188,999 млн. грн.

Будівництво було розпочате у 1992 році і заморожене в 1998 році через припинення фінансування, а в 2007 році будівництво поновилося. До 1 січня 2010 року на будівництві освоєно 24,6 млн. грн., зокрема в 2007-2009 роках - 23,4 млн. грн.

На сьогодні у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. Пирогова функціонує 19 стаціонарних відділень на 736 пацієнтів, поліклініка і 11 параклінічних відділень.

Щороку в обласній лікарні ім. Пирогова проходять лікування більш як 25 тис. пацієнтів, з яких близько 9 тис. потребують хірургічного втручання.