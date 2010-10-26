Таджикистан скасував осінні та літні канікули для школярів

Міністр освіти Таджикистану Абдуджаббор Рахмонов наказав скасувати осінні і весняні шкільні канікули.

"У відповідності до наказу міністра освіти продовжені зимові шкільні канікули. Якщо раніше учні середніх шкіл відпочивали з 1 по 12 січня, то тепер канікули триватимуть до 31 січня", – сказав журналістам начальник прес-центру Міносвіти Ноілшо Нуралієв.

Як повідомляють РИА Новости, за даними Нуралієва, будуть внесені зміни в розклад шкільних занять.

"Незмінним залишається відпочинок дітей в дні свят. Наприклад, в дні святкування Навруза (День весняного рівнодення) школярі відпочиватимуть 20–24 березня", – додав він.

Глава прес-центру Міносвіти повідомив, що Дзвоник зрілості (Останній дзвоник) прозвучить у школах Таджикистану 10 червня. Випускні екзамени в загальноосвітніх школах будуть продовжені до 30 червня. Раніше, після закінчення першої чверті школярі Таджикистану відпочивали з 24 жовтня по 1 листопада, а весняні канікули тривали з 21 березня по 1 квітня.