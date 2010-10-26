Витончений стиль книг Джейн Остін належить не їй?

Витончений стиль творів англійської письменниці Джейн Остін, швидше за все, належить не їй, а її редакторові – такий висновок зробили дослідники з Оксфордського університету під керівництвом професора Кетрін Сазерленд.

Як повідомляють РИА Новости, цього року стартував унікальний проект з онлайн-публікації факсиміле всіх рукописів Джейн Остін, що збереглися, включаючи щоденники та інші особисті документи, юнацькі твори, а також романи "Аргументи розуму", "Уотсони" і "Сендітон". Рукописи найбільш відомих романів Остін – "Гордість і упередження" і "Розум і почуття" – до наших днів не збереглися. Після смерті письменниці манускрипти зберігалися у її сестри Кассандри до її кончини в 1845 році, але потім розійшлися в публічні і приватні колекції по всьому світу, і більше півтора століття ніколи не були зібрані в одному місці.

У проекті публікації рукописів (www.janeausten.ac.uk) загальним обсягом 1100 сторінок взяли участь три великі академічні установи Великобританії – Британська бібліотека, лондонський Кінгс-коледж і Бодліанська бібліотека Оксфорда. Колекція рукописів стала безцінним матеріалом для дослідників, які змогли прослідкувати еволюцію творчого стилю і методи роботи письменниці над її знаменитими творами про життя англійського суспільства кінця XVIII – початку XIX століття.

У результаті дослідники під керівництвом професора Сазерленд дійшли висновку, що первинні рукописи Остін не володіють всією тією стилістичною витонченістю, якою прославилися згодом її надруковані твори. За словами бібліографії, в рукописах багато помарок, виправлень і серйозних граматичних помилок.

"Тут абсолютно немає тієї відточеної пунктуації і епіграматичного стилю, який ми побачили в "Еммі" і "Аргументах розуму", – відзначила керівник дослідження. Сазерленд, яка є професором бібліографії і текстуальної критики факультету англійської мови Оксфордського університету, вважає, що в роботу над остаточними варіантами книг письменниці "був залучений досвідчений стиліст". Найімовірніше, на її думку, що це був Уїльям Гіффорд – редактор, що працював у видавця книг Остін Джона Мюррея.