У Львові відкрилась Школа психологічного консультування

Перший рік навчання в психологічній школі триватиме від листопада 2010 року до червня 2011 року. Як повідомляє УКУ, учасники програми вивчатимуть психологію за напрямком когнітивно-поведінкової терапії. Це одна з найпоширеніших форм психотерапевтичної допомоги людям із різними психічними розладами, а також один із найбільш науково-досліджених психотерапевтичних методів, щодо ефективності якого існує велика доказова база.

«Навчальна програма школи містить теоретичні та практичні заняття, – говорить Ростислав Шемечко, керівник школи. Заняття відбуватимуться тричі на тиждень у вечірню пору. Компоненти програми передбачають вивчення основ вікової та соціальної психології, патопсихології та психодіагностики, психологічного консультування, групової та сімейної терапії, християнську духовність в сучасній добі та духовний супровід в психологічному консультуванні».

«В Україні когнітивно-поведінкова терапія мало розповсюджена, – зауважив Олег Романчук, лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр. Початок програми в УКУ є спробою поділитися з українськими спеціалістами американським та європейським досвідом лікування більшості психічних розладів, депресії, тривожних розладів, розладів харчування, посттравматичного стресового розладу, розладів особистості тощо».

На програмі викладатимуть психотерапевти, дитячі та підліткові психіатри, клінічні психологи з України, США та Західної Європи. Набір студентів здійснюється на підставі вищої гуманітарної чи медичної освіти. В практичному блоці занять учасники школи зможуть отримати власний психологічний досвід, засвоїти стратегії і техніки когнітивно-поведінкової терапії та отримати консультативний супровід досвідчено психолога.