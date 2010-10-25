Україна та Канада підписали меморандум про молодіжні обміни
15:05, 25 жовтня 2010Освіта
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Молодь отримає кращі можливості для подорожування, проживання і праці
Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Даніель КАРОН підписали міжурядовий Меморандум про взаєморозуміння стосовно молодіжних обмінів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія підписання відбулась у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Канади Стівена ГАРПЕРА.
Головною метою Меморандуму є сприяння обміну молоді, яка отримуватиме кращі можливості для подорожування, проживання та праці у приймаючій країні.
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