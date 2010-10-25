Україна та Канада підписали меморандум про молодіжні обміни

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Даніель КАРОН підписали міжурядовий Меморандум про взаєморозуміння стосовно молодіжних обмінів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія підписання відбулась у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Канади Стівена ГАРПЕРА.

Головною метою Меморандуму є сприяння обміну молоді, яка отримуватиме кращі можливості для подорожування, проживання та праці у приймаючій країні.