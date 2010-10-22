Табачник зриває конкурс знавців української мови

Міжнародний XI конкурс знавців української мови імені Петра Яцика перебуває під загрозою зриву через те, що Міністерство освіти й науки України «одноосібно вийшло з числа організаторів конкурсу». Про це Радіо Свобода повідомив Михайло Слабошпицький, співголова координаційної ради конкурсу, виконавчий директор Ліги українських меценатів.

«Я три тижні не міг потрапити на прийом до відповідальних осіб Міністерства освіти – директора інституту інноваційних технологій і змісту освіти пана Удода, його заступника пана Завалевського. Але вони мене уникали, і жодної офіційної відповіді на мої запити не надходило. І станом на сьогодні, схоже на те, що конкурс Петра Яцика цього року не відбудеться. Ми не можемо нічого робити без відповідного наказу Міністерства освіти», – стверджує Слабошпицький.

Оскільки конкурс зазвичай фінансувався переважно благодійниками й українською діаспорою, то за наявності відповідного наказу Міносвіти, Ліга українських меценатів та Координаційна рада конкурсу знайшла б можливості провести конкурс самостійно.

Сьогодні в газетах «Літературна Україна» та «Слово просвіти» опублікований відкритий лист до міністра освіти Дмитра Табачника із вимогою пояснити ситуацію з проведенням конкурсу імені Петра Яцика.

«Тиждень тому цього листа зареєстрували у канцелярії міністра освіти, але оскільки відповіді так і не отримали, то вирішили його опублікувати», – розповів співголова координаційної ради конкурсу.

Конкурс знавців української мови проводиться від 2000 року і триває з листопада по березень. Його засновником став відомий канадський бізнесмен і меценат українського походження Петро Яцик. Усі 10 років конкурс проводився Освітньою фундацією Яцика, Лігою українських меценатів, за участю Міністерства освіти і науки України, із залученням центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також громадськості.

Загальний бюджет конкурсу становить приблизно 600 тисяч гривень, а з державного бюджету оплачувалася лише оренда театру імені Івана Франка для проведення урочистої завершальної церемонії.

Щороку в конкурсі брали участь до 5 мільйонів школярів – від 2 до 11 класів, а також студенти. Переможці отримували грошові премії та подарунки.

Мета конкурсу – сприяння утвердженню української мови, піднесення її престижу серед учнівської та студентської молоді, виховання шанобливого ставлення до культури і традицій українського народу.

Окрім України, конкурс проходив ще у 27 країнах світу.