У Києві встановлять пам’ятник Грінченку

Київ. 22 жовтня. УНІАН. У Києві встановлять пам’ятник видатному українському письменнику та педагогу Борисові Грінченку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, рішення про встановлення пам’ятника прийнято з метою вшанування та увічнення пам’яті Б. Грінченка, а також враховуючи звернення Шевченківської райради і Вченої ради Київського університету імені Б. Грінченка.

Відповідно до підписаного розпорядження КМДА, постамент встановлять у сквері на вул. Воровського, 18/2, біля адміністративного корпусу педагогічного університету до 9 грудня цього року. Крім того, замовник (Київський університет імені Б.Грінченка) виконає благоустрій прилеглої території.

В КМДА зазначили, що фінансування виготовлення та монтажу пам’ятника буде здійснено за рахунок коштів меценатів та благодійних внесків.