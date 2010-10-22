Томенко: платні послуги для освітніх закладів ніхто не відміняв

Київ. 22 жовтня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що ліквідації потребує не лише низка платних послуг для студентів, а й для шкіл та дошкільних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами віце-спікера, платні послуги для освітніх закладів ніхто не відміняв. “Відмінили лише наказ, який передбачав порядок їх застосування», - пояснив він, коментуючи повідомлення у ЗМІ стосовно скасування платних послуг у вищих навчальних закладах.

Між тим М.ТОМЕНКО зазначив, що історія з платними послугами, які можуть надавати навчальні заклади, триває з 1997 року. Натомість, нинішній уряд, за його словами, зокрема, міністр освіти, пропонує різні форми упорядкування цих платних послуг.

За поясненням віце-спікера, проблема полягає не в скасованому 21 жовтня наказі МОН, який, фактично, зводився до необхідності навчальними закладами розмістити інформацію щодо переліку платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, а в самій Постанові Кабінету міністрів (від 27 серпня 2010р. №796 та змінами від 12 жовтня 2010р.) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». М.ТОМЕНКО нагадав, що під тиском студентів та опозиції в дану постанову було внесено ряд змін і була виключена низка платних послуг для студентів. Він зауважив, що незалежно від наявності чи відсутності вчорашнього наказу Міносвіти урядова постанова діє.

«Водночас сьогодні нам треба вийти за межі дискусії про платні послуги для студентів. Не менш проблематичним залишається перелік платних послуг, що їх затверджено для шкіл», - наголосив при цьому М.ТОМЕНКО.

Зокрема, найбільш небезпечними, на думку віце-спікера, є запровадження платних послуг у сфері охорони здоров`я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту. Він процитував деякі такі послуги, плата за які затверджена згаданою Постановою. Серед них, наприклад, забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких, спортивно-оздоровчих таборах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на базах туризму та відпочинку; проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів; надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів; організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів; організація, проведення індивідуальних екскурсій для відвідувачів та організованих груп у структурних підрозділах навчальних закладів (музеях, ботанічних садах, заповідниках тощо).

«Фактично, це означає, що школярі, а особливо у сільській місцевості, не матимуть можливості безоплатно займатися в гуртках, фізкультурою та спортом в спортивних залах шкіл тощо», - заявив М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР висловив переконання, що платні послуги в системі освіти не повинні знищити можливості занять фізичною культурою та спортом школярам, та наголосив, що «варто невідкладно продовжити розпочату дискусію і впорядкувати систему платних послуг не лише для вищих навчальних закладів, а й для шкіл та дошкільних закладів».

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК 21 жовтня підписав наказ №987, яким скасовано попередній щодо платних послуг у вишах, та доручив у тижневий термін підготувати новий документ на виконання рішення Кабінету міністрів від 12 жовтня.