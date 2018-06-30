Табу на антитабачні акції: турбота про імідж держави?

Якщо від “антитабачних кампаній” головний “освітянин” відгородився парканом, який виріс навколо міністерства з його приходом, то президента Януковича від акції протесту проти Табачника боронили рішенням суду.

Сьогодні на вимогу лідера фракції НУ-НС Миколи Мартиненка Дмитро Табачник мав звітувати перед парламентом “щодо наміру нинішньої влади комерціалізувати освіту і запровадити платні освітні послуги”. Готувався міністр ретельно, і напередодні навіть скасував славнозвісну постанову про платні послуги, водночас, доручивши Департаменту економіки та фінансування за тиждень розробити проект нового наказу.

В той же час партія «За Україну!» оголосила, що бойкотуватиме виступ Табачника.

"Депутати від партії «За Україну!» не прийдуть на доповідь міністра-українофоба, суть діяльності якого зводиться до знищення української освіти, української пам’яті й української історії", – заявив лідер партії В’ячеслав Кириленко.

У Кириленка також анонсували про акцію під стінами Адміністрації Президента з вимогою негайного звільнення Табачника. Мітинг призначили на 10:00.

Та на вулиці Банковій сьогодні було чутно лише грюкіт чоботів – почесна варта Збройних сил України відшліфовувала свою майстерність у стройовій підготовці.

– О 9:30, коли ми прийшли на акцію, нам вручили постанову рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, якою нам заборонили проводити акцію на вулиці Банковій. Тому ми вимушені були перейти на Лютеранську, – розповідає УНІАН голова Київської міської організації партії «За Україну!», заступник голови партії Юрій Зубко.

Аргументація “служителів Феміди” заслуговує на окрему увагу. Відповідно до рішення суду, «проведення масових заходів біля приміщення Адміністрації Президента України негативно вплине на імідж столиці України, що зумовить негативне враження вищих посадових осіб іноземних держав про країну в цілому».

З цієї постанови також випливає, що приїзд високих зарубіжних гостей відбуватиметься не сьогодні, і не завтра. Прем’єр-міністр Канади перебуватиме з візитом з 24–26 жовтня, а голова уряду Російської Федерації – 27-28 жовтня.

Малочисельну “антитабачну” акцію оточили кілька десятків міліціянтів.

“Геть Табачника! Табачника у відставку”, – не дуже голосно, але синхронно скандують мітингувальники, тримаючи у руках плакати з написами: “Уряд Януковича-Табачника нищить Україну”, “Корупційна схема Табачника: вступні іспити, атестат, ЗНО, хабарі”.

– Кожен день перебування Табачника на посаді міністра освіти і науки набагато більше шкодить національній безпеці України, ніж проведення будь-яких акцій, – розповідає Зубко. – Крім того, заборона проведення акції біля Адміністрації президента, чого не було навіть при Кучмі і Ющенку, ще більше шкодить іміджу України, ніж право людям висловити свої погляди.

Вибір місця для проведення акції організатори пояснюють новими політичними реаліями.

– Оскільки вже діє Конституція 1996 року, то сьогодні президент України одним розчерком пера може зняти соціальну напругу в суспільстві, яка викликана діяльністю Табачника, і звільнити його з посади, тим самим звільнивши українську освіту від корупції... Відбувається нищення національної пам’яті – вже в цьому році введений підручник 5-го класу історії, в якому вилучена згадка про героїв Крут, і повністю перекручуються історичні факти у підручниках, які зараз готуються для видання. Згадайте антиконституційний закон про дошкільну освіту, адже у нас обов’язкова тільки середня освіта... Складається враження, що ця людина працює не на Україну, а виконує вказівки ФСБ Росії.

В той же час, поки кириленківці протестували на Лютеранській, бютівці заблокували трибуну ВР, не бажаючи слухати виступ Табачника.

"Табачник є головним українофобом, ця людина розколює українське суспільство, ця людина ненавидить українську історію і український народ", – оголосив позицію всіх бютівців Андрій Кожем’якін.

В цей час його соратниця Олена Бондаренко розкладала на трибуні екземпляри книги нардепа Юрія Гнаткевича під назвою “Антитабачник”. Та головному герою роману цього дня не судилося потрапити у сесійну залу і побачити твір на свою честь.

Яна Солнцева