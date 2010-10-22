БЮТ блокує трибуну ВР, бо не хоче слухати Табачника

Фракція БЮТ блокує трибуну Верховної Ради, бо не хоче слухати звіт міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ`ЯКІН.

Він зазначив, що фракція БЮТ зранку заблокувала трибуну з вимогою не допустити до виступу під час години уряду міністра освіти Д.ТАБАЧНИКА.

Він додав, що це рішення було ухвалено на засіданні фракції.

За словами А.КОЖЕМ`ЯКІНА, депутати від БЮТ зазначали, що «Д.ТАБАЧНИК є головним українофобом, ця людина розколює українське суспільство, ця людина ненавидить українську історію і український народ». Тому фракція зробить все, щоб він не міг виступити із трибуни парламенту, сказав БЮТівець.

Нагадаємо, з пропозицією щодо заслуховування Д.ТАБАЧНИКА у парламенті під час години запитань до уряду виступив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО. За його словами, Д.ТАБАЧНИК має прозвітувати перед парламентом щодо наміру нинішньої влади комерціалізувати освіту і запровадити платні освітні послуги.