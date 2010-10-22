Курков: для студентів Сходу українська стала модною

Український письменник Андрій Курков переконаний, що законопроект «Про мови в Україні» хочуть прийняти для того, щоб державні чиновники не вчили української.

"Коли я почув про цей законопроект, я зрозумів, що його роблять для того, щоб чиновники, які за Конституцією мають знати державну мову, її не вчили - ні на Сході, ні в Криму", - наголосив 21 жовтня ZAXID.NET український письменник, який пише російською, Андрій Курков.

"Захід завжди був україномовним, а Схід спілкувався переважно російською. І нічого не змінилося за 20 років, окрім того, що для студентів Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Запоріжжя українська мова стала популярною і модною. І це завдяки не Ющенку, а Вакарчуку, Олегу Скрипці та Ірені Карпі. Тобто більший вплив йшов через культуру, а не через політику", - зауважив А.Курков.

"Те, що зараз відбувається – це продовження популістської боротьби з використання мови як інструменту, вогнище, яке роздмухують кожного разу перед виборами", - резюмував письменник.

Також він зазначив, що за радянських часів виходило в 1000 разів більше українських книг, аніж за так званих демократичних часів – президентства Кравчука і Ющенка. "Я працював у видавництві "Дніпро" у 1983-84 роках і намагався видати свої книжки. Мені їх завертали не тільки тому, що я не писав про радянське, а й тому що писав російською. А в кожному видавництві (а видавництва були тільки державні) була квота: або 5% або 10% книжок російською мовою, а решта – українською. Мої старші російськомовні колеги-письменники вболівали за те, щоб я не відібрав у них їхню квоту на вихід книг", - розповів Андрій Курков.