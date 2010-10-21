Кириленко проведе вуличну акцію з вимогою звільнення Табачника

Партія «За Україну!» бойкотуватиме виступ міністра освіти та науки Дмитра Табачника у парламенті завтра. Про це заявив голова партії В’ячеслав Кириленко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами Кириленка, "депутати від партії «За Україну!» не прийдуть на доповідь міністра-українофоба, суть діяльності якого зводиться до знищення української освіти, української пам’яті й української історії".

«Питань до цього міністра у нас немає, оскільки вичерпні відповіді на них він давно дав для мільйонів українців своєю антиукраїнською діяльністю, - підкреслив Кириленко. Наша позиція – не запитання до Табачника, а його відставка».

Також представники партії «За Україну!» 22 жовтня о 10:00 год. проведуть на вулиці Банковій під стінами Адміністрації Президента акцію з вимогою негайного звільнення Табачника.