Викладачам обіцяють нову зарплату

Міністерство освіти та науки України оприлюднило інформацію щодо розміру посадових окладів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

З розміром посадових окладів, які з липня поточного року будуть встановлені згідно із наказом МОН від 20.10.2010 р. N965, можна ознайомитись на офіційному Інтернет-порталі МОН.

В міністерстві звертають увагу на те, що на даний час зазначений наказ знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Цей документ видано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня поточного року N863 "Про внесення змін в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N1298".