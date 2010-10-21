У Львові студенти погрожують радикальними акціями протесту

У Львові незалежна студентська профспілка “Пряма дія” планує висунути владі розширений список вимог, серед яких – підвищення стипендій та викладацьких зарплат.

Як повідомляє ZAXID.NET, студенти вимагатимуть у влади підвищення стипендій, переходу до певних європейських стандартів процесу отримання освіти, демократизації вишів та збільшення зарплати викладачів.

У разі невиконання вимог студенти обіцяють повторити протести, які відбулися 12 жовтня проти впровадження платних послуг, радикалізувавши їх.

«Ми закликаємо всіх студентів України їхати до Львова на акцію, що відбудеться 26 жовтня. Місце збору — пам`ятник Івану Франку, 14.00. Це буде наступальна операція студентів на владу всіх рівнів — починаючи з університетських адміністрацій, закінчуючи верхівкою держапарату», - зазначають організатори.