Обіцяні євродипломи студенти отримають лише наступного року

Розрекламоване Міністерством науки і освіти (МОН) доповнення до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) поки залишається малодоступним для студентів. Причини – технічні, керівництво вузів обіцяє впоратися до кінця року, відповідно – євродипломи видаватимуть лише наступного року. Про це повідомляє ТСН.

"Старшокурсникам у ректоратах відмовляють у видачі цього доповнення, не пояснюючи чому. А адже воно допоможе в працевлаштуванні тим, хто збирається працювати або вчитися далі в Європі", - розповів координатор громадської ініціативи "Студентський захист" Андрій Черних.

Виявилося, причини - технічні: не у всіх вузів є можливість, не порушуючи закон про захист інформації, замовити такі євродоповнення. "За законом про захист інформації, всі дані повинні міститися і готуватися тільки на сертифікованих комп`ютерах, які захищені від несанкціонованого доступу. Потрібно спецприміщення, оператори, що мають допуск, щоб не було витоку інформації та підробки даних. Зараз займаємося сертифікацією, думаю, будемо готові до Нового року", - говорить проректор університету ім. Шевченка Володимир Бугров.

Нагадаємо: 4 місяці тому міністр Дмитро Табачник вручив 51 такий документ випускникам Київського політеху, і з того часу справа затихла, хоча попит є (не тільки серед випускників, а й тих, хто закінчив раніше вуз). Адже таке доповнення фактично дозволяє легалізувати наш диплом на Заході, а коштує всього 100 гривень.

Це дешевше, ніж самому перекладати диплом англійською і завіряти його нотаріально. Як пояснив ректор КПІ Михайло Згуровський, diploma - це приведена до євростандартів наша виписка до диплому, в якій зазначено, які дисципліни і з якою оцінкою вивчив студент.

Крім того, предмети оцінені в так званих кредитах - уніфікованих одиницях "вартості". Наприклад, курс математики, досліджуваний 1 семестр, коштує вдвічі менше, ніж досліджуваний 2 семестри.

Сам документ виготовлений на захищених від підробки бланках і виглядає як брошура формату А4. Його електронна копія знаходиться в базі даних МОН, тому підробляти документ немає сенсу, адже перевірити його справжність - справа кількох хвилин.

У МОН заявляють, що міністерство зробило все, щоб євродоповнення були видані. Справа, мовляв, за вузами, всі питання до них.