У Джанкої введуть комендантску годину для неповнолітніх

Депутати Джанкойської міської ради більшістю голосів ухвалили рішення обмежити перебування неповнолітніх на вулицях міста в нічний час без супроводу батьків або осіб, які їх замінють.

Відповідне рішення ухвалене на черговому засіданні міськради, повідомляють сьогодні “Новости Крыма”.

Підставою до ухвалення цього рішення стало звернення начальника міськвідділу міліції Віталія ПАШИНІНА, який клопотав про введення комендантської години ще в червні поточного року.

«Тоді депутати мене не підтримали. В нинішньому році до кримінальної відповідальності притягнуті 35 неповнолітніх, адже переважна більшість правопорушень доводяться на темний час доби” — відзначив начальник джанкойської міліції.

Не дивлячись на те, що думки депутатів міськради розділилися, більшість з них проголосували «за».

Окрім обмежень для прогулянок неповнолітніх городян і перебування в розважальних суспільних місцях з 22.00 до 06.00, депутати ухвалили рішення підсилити контроль за торговими закладами на предмет продажу підліткам спиртного і тютюнових виробів.

Як нагадує агентство Криму, 31 березня поточного року влада Сімферополя також ввела в місті комендантську годину, згідно з якою неповнолітні не можуть виходити на вулицю після 22.00 без супроводу дорослих.