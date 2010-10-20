Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК наказав закладам освіти затвердити перелік платних послуг, “що надаються навчальним закладом або установою освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної послуги, їх вартості та осіб, відповідальних за їх надання”.

Про це йдеться у наказі Міністерства освіти та науки України №949 від 14 жовтня 2010 року, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, дія наказу поширюється на керівників дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, навчально-методичних та інших установ і закладів системи освіти, що підпорядковані МОН.

У Міносвіти також вимагають розмістити цей перелік “у доступних для замовників місцях”.

Водночас, з наказу випливає, що навчальні заклади не зможуть вільно розпоряджатися надходженнями від надання платних послуг, а отримані гроші будуть зараховані до доходів спеціального фонду державного бюджету, куди до цього часу спрямовувалися, зокрема, гроші, отримані від плати за навчання студентів-контрактників.

Так, документ визначає: “Надходження, отримані за надання платних освітніх та інших послуг, які не передбачені переліком груп власних надходжень бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету міністрів країни від 17 травня 2002 року № 659 “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”, до внесення до нього в установленому порядку змін, зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, або як надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності, якщо такі надходження отримані внаслідок зазначеної діяльності”.

Як пояснив у коментарі УНІАН ректор Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича Степан МЕЛЬНИЧУК, “так заведено, що всі кошти, які надходять на рахунок університету, є коштами державного бюджету. Ми ними не можемо розпоряджатися як приватні фірми. Використання будь-якої суми грошей ми погоджуємо з міністерством, розписуємо по бюджету”. За словами ректора С.МЕЛЬНИЧУКА, “спеціальний фонд державного бюджету – це не ті кошти, що нам міністерство дає, а ті, що університет заробляє сам. З ними ми можемо розпоряджатися трохи вільніше, ніж з державними коштами. Наприклад, якщо закінчується рік, і ми не використали державні кошти, їх заберуть до бюджету, а ці залишать нам на наступний рік. Але так само все мусимо погоджувати з МОН. Я так розумію, що статус коштів від цих платних послуг буде аналогічним, як з наданнями платних послуг за навчання”.

Як повідомляв УНІАН, раніше Д.ТАБАЧНИК заявляв, що запроваджені МОН платні послуги, перш за все, необхідні університетам для зміцнення матеріально-технічної бази. “Платні послуги необхідні, перш за все, університетам. Для того, щоб зміцнити свою матеріально-технічну базу, для того, щоб розвиватися, для того, щоб просто мати абсолютно реальні ознаки університетської автономії, – запевняв міністр.

По всій Україні відбулися масові акції протесту студентів, які вимагали відмінити постанову про платні послуги в навчальних закладах.

12 жовтня Кабмін змінив постанову №796 від 27 серпня 2010 року “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”, вилучивши низку положень.