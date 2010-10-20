Фонд Вакарчука розпочав соцпроект з організації допомоги дітям-сиротам

Фонд Святослава Вакарчука розпочинає нову соціальну ініціативу – «3D-Проект: Dумай! Dій! Dопомагай!», який спрямований на вирішення проблеми комп’ютеризації дитячих будинків, створення мережі волонтерів для неформальної освіти дітей-сиріт та формування культури благодійності загалом.

Про це повідомляє Інтернет-портал Фонду “Люди майбутнього”.

«3D-Проект: Dумай! Dій! Dопомагай!» – кількаетапний та багаторівневий проект, у якому символічна паралель з виміром 3D відображає триєдність Dумки, Dії та Dопомоги.

У динамічному мультимедійному світі з’являються все нові інструменти отримання знань: комп’ютерні програми, інтерактивні модулі навчання, безмежні ресурси Інтернету. Проте не кожен має відповідну можливість доступу до нових технологій, зазначають ініціатори проекту.

Одним із етапів 3D-Проекту є збір коштів громадою на закупівлю комп’ютерних класів для дитячого будинку їхньої області. Для цього Фонд запроваджує прозорий механізм надання благодійної допомоги через безготівковий переказ коштів (sms, інтернет-платежі, банківські перекази тощо) з публічним web-інтерфейсом, на якому, практично у реальному часі, відображатиметься надходження коштів, а згодом – звіт про їхнє цільове використання. Організатори проекту сподіваються, що публічність процесу сприятиме формуванню довіри, як до конкретного 3D-Проекту, так і до благодійної сфери загалом.

Між нішим, метою проекту є формування освіченої та дієвої спільноти волонтерів для подальшої роботи з дітьми. Для тих, хто зголоситься протягом мобілізаційної кампанії, згодом проводитиметься спеціалізована підготовка – тренінги, майстер-класи тощо. Здобувши необхідні знання та навички, волонтер зможе проводити освітню роботу з вихованцями дитбудинку свого міста – допомагати дітям освоювати ПК, навчати цільово та безпечно користуватися ресурсами Інтернету. Волонтери також допомагатимуть старшокласникам у вивченні загальноосвітніх дисциплін, підготовці до проходження ЗНО та вступу до ВНЗ, стануть для них інтелектуальними тьюторами (своєрідними особистими опікунами).

Цьогоріч 3D-Проект реалізовуватиметься у десяти областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Чернівецькій. У подальшому Фонд плануємо охопити і решту областей.