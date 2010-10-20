Профспілка має намір провести 26 жовтня акцію протесту

26 жовтня Профспілка працівників освіти і науки України має намір провести в Києві всеукраїнську акцію протесту через недостатнє фінансування освітньої галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова профспілки Леонід САЧКОВ під час виступу на Форумі лідерів студентських профспілкових організацій.

“Ми прийняли рішення провести це у канікулярний період – 26 жовтня, щоб мали можливість викладачі, вчителі, незайняті в аудиторіях, шкільних класах, приїхати у Київ”, - сказав Л.САЧКОВ.

Він повідомив, що вже створено робочу групу, якій доручено провести серію зустрічей і діалогів з представниками владних структур. На сьогодні, за інформацією Л.САЧКОВА, проведено зустріч офіційного уповноваженного групи у Міністерстві освіти і науки, у Комітеті Верховної Ради з питань науки та освіти, у Бюджетному комітеті ВР.

“Завтра вранці наша група йде на зустріч з урядом. Мораль нашої розмови – ми, аналізуючи попередні показники, які надійшли по бюджету 2011 року, які надійшли в обласні ради, не згодні з ними, тому що вони фактично залишають фінансувати освіту по залишковому принципу. Щоб бути точнішим, на 80% від потреби”, - підкреслив Л.САЧКОВ.

“Ми ставимо питання таким чином: ми готові відтермінувати чи зупинити акцію (то вже вирішує колегіальний орган) на якийсь період за умови, що наші вимоги будуть почуті, щоб при формуванні бюджету на наступний рік були закладені такі кошти, які могли б виконати указ Президента”, - сказав він.

Голова арофспілки наголосив на нагальній необхідності виконання указу Президента "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" стосовно поетапного, починаючи з 2011 року, підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення їх у відповідність із вимогами законодавства про освіту, поширення дії постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130 на інших педагогічних працівників, а також встановлення базового окладу на рівні мінімальної заробітної плати, передбачення під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2011 рік видатків на освіту у гарантованих ст. 61 закону «Про освіту» обсягах.

Довідка УНІАН. У 2000 році Профспілка працівників освіти і науки України отримала статус всеукраїнської. Вона об`єднує працівників загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних установ, вищих навчальних закладів: педагогічних, науково-педагогічних працівників, професорсько-викладацький склад, а також адміністративно-господарський, допоміжний персонал. Членами профспілки є 1 млн. 294,2 тис. осіб.

Профспілка також об`єднує 660 тис. студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, учнів професійно-технічних училищ, понад 77 тис. непрацюючих пенсіонерів.