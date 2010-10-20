У Києві проходить Форум лідерів студентських профорганізацій

19-22 жовтня у Києві проходить Форум лідерів студентських профспілкових організацій, організований Асоціацією правозахисних організаторів студентів України і Профспілкою працівників освіти і науки України за підтримки Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, для участі у форумі до столиці прибули понад 60 профспілкових студентських лідерів практично з усіх регіонів України.

Захід проходить під гаслом «Первинна профспілкова організація студентів – центр соціального захисту та реалізації студентських ініціатив». Питання, що планується обговорити, стосуються соціально-економічного стану студентської молоді та шляхів його покращення; розвитку профспілкового руху в Україні та молодіжної політики у профспілках.

Учасники форуму також обговорять головні напрямки розвитку вищої освіти, роботу Верховної Ради України з формування та реалізації державної молодіжної політики, законопроекти стосовно життя і навчання студентів тощо.

Сьогодні запланований виступ на форумі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА щодо головних напрямків розвитку вищої школи в Україні.

Довідка УНІАН. Асоціація правозахисних організаторів студентів України зареєстрована в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року. Утворена вона була у 1996 році як Асоціація профспілкових організацій студентів України.

Асоціація є правонаступником Ради голів профкомів вищих навчальних закладів і об`єднує профспілкові організації 299 вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. Загальна кількість членів асоціації - 694,6 тис. студентів вищих навчальних закладів всіх форм власності.

Асоціація об’єднує студентські організації профспілок освіти, культури, охорони здоров’я, залізничного транспорту, працівників зв’язку, цивільної авіації, агропромислового комплексу та інших.

Асоціація має свої представництва у 25 обласних центрах України та у містах Київ і Кривий Ріг.

Метою діяльності асоціації є задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, навчальних, наукових інтересів студентів.