Артеківці напишуть листи українським політикам

Під час дванадцятої тематичної зміни в Міжнародному дитячому центрі "Артек", яка стартувала 18 жовтня 2010 року, планується запровадити проект "Голос дитини", в рамках якого юні артеківці, зокрема, писатимуть листи до українських високопосадовців. Заключною акцією стане вручення дитячих листів офіційним особам держави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства сім`ї, молоді і спорту.

Також в "Артеку" проходитиме самміт "Діти XXI століття: наші права та можливості", присвячений 20-річчю Конвенції про права дитини. Передбачається створити ілюстровану Конвенцію про права дитини "Права дітей очима юних художників".

Буде проведено Тиждень добрих справ, свято спорту "Молодь обирає здоров`я", акція на тему "Здоров`я нації у небезпеці" та змагання санітарних постів "Моє здоров`я – у моїх руках".

Традиційно выдбудуться організовані музичний та танцювальний конкурси, екологічні акції, ерудит-марафони, пізнавально-розважальні ігри тощо.

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту забезпечило на цю зміну 1800 путівок для дітей пільгових категорій