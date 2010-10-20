УКУ перезентував перший українсько-англійський електронний словник

У Львові в Українському Католицькому університеті презентували перший в Україні електронний українсько-англійський словник народної мудрості «Так кажуть».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УКУ.

Компакт-диск містить близько 30 000 висловів народної творчості. Це сталі і крилаті вислови, прислів’я і приказки, афоризми, ідіоми, прикмети, повір’я та метафори. Програмне забезпечення словника дозволяє швидко знайти потрібні слова й вислови, використовувати алфавітний покажчик та робити тематичні вправи українською та англійською мовами.

Укладачі й впорядники словника – студенти УКУ Тарас Береза і Роман Чернявський. За словами авторів диска, «словник створений для популяризації української мови в сучасному світі крізь призму народної мудрості. Він дозволяє вивчати англійську мову за допомогою висловів, що закоренилися в українській творчості».

Консультантами проекту виступили координатор християнсько-освітніх проектів Лоріанна Габрух з Саскатуну (Канада) та професор-філолог Андрій Медведів з Мініаполіса (США). Серія «Інноваційні словники» є новаторською розробкою української компанії «WebFocus».

Невдовзі автори проекту планують видати українсько-англійські словник абстрактних понять та перший випуск фольклорного словника про їжу. Окремими дисками вийде «Виняткове зібрання краєвидів у прозі: Класика. Бестселери. Улюблене» та «Виняткове зібрання психологічних портретів у прозі: Трилери. Драми. Детективи».