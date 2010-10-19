Парламент не дозволив медичним ВНЗ відкривати клініки

Верховна Рада України не підтримала в другому читанні проект щодо надання дозволу вищим навчальним закладам, які готують фахівців медичного напряму, створювати разом із центральними органами виконавчої влади й місцевою владою на базі наукових установ та установ охорони здоров`я університетські клініки.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття в цілому законопроекту №1487 "Про внесення змін до закону "Про вищу освіту" (про університетські клініки)" проголосували 80 депутатів при мінімально необхідних 226.

Відповідно до законопроекту, університетські клініки мали забезпечувати навчальний процес студентів і надання багатопрофільної висококваліфікованої медичної допомоги. Порядок створення й функціонування таких клінічних баз мав визначатися положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів.