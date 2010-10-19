Кримські депутати просять Міносвіти підвищити плату вчителям

Комісія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з науки і освіти направила звернення Міністрові освіти і науки України Дмитру ТАБАЧНИКУ з проханням підвищити розмір виплат викладачам, задіяним в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Як пишуть «Новости Крыма», про це повідомила голова парламентської комісії Галина ГРЖИБОВСЬКА.

«Ми ухвалювали рішення на минулому нашому засіданні звернутися до Міністра освіти і науки України ТАБАЧНИКА щодо підвищення плати вчителям, зайнятим в тестуванні. Таке звернення відправлене”, сказала Г.ГРЖИБОВСЬКА під час чергового засідання Комісії по науці і освіті ВР Криму.

Кримська агенція з посиланням на ряд ЗМІ зазначає, що на оплату праці кримських фахівців, залучених цього року до проведення зовнішнього оцінювання знань, планувалося направити 1,3 млн. грн. У повному обсязі гроші планували виплатити до середини жовтня.