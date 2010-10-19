В Києві відбудеться наукова конференція по дошкільній освіті

21 жовтня 2010 року у Київському палаці дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи,13) відбудеться науково-практична конференція «Світ, у якому завжди сонячно. Пріоритети розвитку дошкільної освіти столиці».

Як повідомляє офіційний сайт Головного управління освіти і науки КМДА, під час конференції буде обговорено найактуальніші проблеми дошкільної освіти. Основними напрямами роботи конференції визначено, зокрема, забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність здобуття якісної дошкільної освіти; створення умов для дітей п’ятирічного віку на здобуття обов’язкової дошкільної освіти; збереження та зміцнення здоров’я дітей, активне впровадження і пропаганда здорового способу життя з раннього дитинства. Крім того, планують розглянути питання що стосуються забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей. Обговорити передбачають також теми щодо створення належних умов для функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; зміцнення їх навчально-методичної та матеріально-технічної бази; оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки, а також розширення форм роботи з батьками.

Організаторами науково-практичної конференції виступають ГУ освіти і науки спільно з Київським університетом імені Бориса Грінченка та Інститутом післядипломної педагогічної освіти.

До участі у роботі конференції запрошені начальники, заступники начальників районних управлінь освіти з питань дошкільної освіти, методисти районних науково-методичних центрів, керівники та практичні психологи дошкільних навчальних закладів.

Початок заходу о 14.00.