Освітні управління Києва та області підписали угоду про співпрацю

Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації та Головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації підписано угоду про співпрацю Як повідомляє офіційний сайт управління освіти столиці, документ підпсиано вчора, 18 жовтня.

Угода передбачає розвиток існуючих дружніх відносин між освітянами Києва та Київської області, співробітництво на основі рівності, довіри і взаємних інтересів у галузі розвитку освітніх систем.

Співпраця між двома Головними управліннями освіти розпочалася вже давно. Більш ніж 200 столичних шкіл підтримують партнерські відносини зі школами Київської області. Співпрацюють між собою відділи дошкільної та позашкільної освіти, управління професійно-технічної освіти, профспілки.

«Підписання сьогоднішньої угоди - це документальне підтвердження дружніх стосунків, які склалися за довгі роки співпраці», - сказала під час зустрічі начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра ГОРЮНОВА.

«Разом нам доведеться реалізувати ще багато цікавих освітніх проектів», - додав начальник Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації Віктор БУТНИК.