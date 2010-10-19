Пентагон популяризуватиме науку серед юних американців

Управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) починає кампанію, направлену на популяризацію науки серед підростаючого покоління американців.

Як пише NewsRu.com з посиланням на ІТАР-ТАРС, про цю ініціативу оголосив президент США Барак ОБАМА, виступаючи на першому науковому ярмарку в Білому домі.

"Наприклад, групи учнів з тисячі шкіл зможуть використовувати сучасні тривимірні принтери для створення автоматично керованих транспортних засобів і мобільних роботів на основі змагання ", - сказав голова американської адміністрації.

За його словами, в рамках цієї ж кампанії керівники провідних корпорацій через Інтернет розповідатимуть американським школярам про те, які перспективи в їх фірмах відкриваються для молодих учених і інженерів.

Б.ОБАМА повідомив, що до теперішнього часу представники приватного бізнесу вже пообіцяли виділити більше 700 млн. доларів на реалізацію різних проектів в рамках популяризації науки серед підростаючого покоління американців.

Президент США повний рішучості вивести країну на лідируючі позиції у області викладання природних наук і математики в найближчі десять років, і саме на цьому був зроблений акцент в його виступі на науковому ярмарку. Президент вимушений був визнати, що останніми роками США сильно відстали від багатьох своїх конкурентів.

"Наші оцінки показують, що американські 15-річні школярі займають 21 місце в знанні природних наук і 25 місце - в математиці в порівнянні з своїми однолітками з інших країн", - сказав Б.ОБАМА. Такий стан справ він вважає неприйнятним.

В зв`язку з цим адміністрація розробила план реформування системи середньої освіти. Федеральны власті планують розширити підтримку цієї сфери, зробити її адресною.

"Це виклик, який визначить наше лідерство в глобальній економіці 21 століття", - підкреслив Б.ОБАМА.