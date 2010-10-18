Луцькі студенти протестують - вимагають відкрити поліклініку

У Луцьку замість відкриття студентської поліклініки, яке планувалося на сьогодні, 18 жовтня, відбулася акція протесту.

Біля входу в поліклініку студенти тримали плакат та скандували "Клімчук і Романюк - відкрийте поліклініку". (Борис КЛІМЧУК - голова Волинської обласної державної адміністрації, Микола РОМАНЮК - кандидат на посаду міського голови Луцька від партії «Сильна Україна» - УНІАН).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луцької міської ради, напередодні відкриття поліклініки її було опечатано згідно з постановою головного державного інспектора у сфері пожежної безпеки Луцька та Луцького району Василя ОЛІФЕРЧУКА.

У постанові серед причин, які роблять неможливим відкриття поліклініки, зокрема, значиться відсутність схеми евакуації людей, недокомплектація пожежних кранів та відсутність в окремих кабінетах пожежної сигналізації.

Крім того, 14 жовтня з`явилася постанова головного державного санітарного лікаря Луцька та Луцького району Івана УЛЬЧАКА про те, що студентська поліклініка не може працювати, оскільки реконструкцію приміщення здійснили без погодження проектної документації з органами санепідслужби. Відтак, приміщення було опечатано та відключено від світла.

Луцький міський голова Богдан ШИБА, котрий прийшов сьогодні на відкриття студентської поліклініки, зазначив: "Ми доклали чимало зусиль для того, щоб відкрити заклад, бо відкриття поліклініки очікує багато студентів... Дуже неприємно, що так сталося, тим більше, коли залишилося виконати небагато роботи”.

На думку мера, “все було зроблено спеціально, щоб роботи не були завершені, і поліклініка не запрацювала до виборів”. “Я розумію, що це з якихось виборчих політичних міркувань, але не можна так перед виборами гратися здоров`ям студентів...", - підкреслив міський голова.

Активістка студентського руху Майя МОСКВИЧ, яка брала участь в акції, зазначила: "Нам, студентам, просто образливо, що нинішня влада демонструє, до якого рівня вона опустилася, зачіпаючи сферу здоров`я студентів. У Луцьку досі немає студентської поліклініки. І те, що сьогодні не відбулося її відкриття, - має бути соромно нинішній владі. Ми, студенти, виступаємо проти і будемо консолідувати свої зусилля.”

Очікувалося, що в урочистому відкритті поліклініки візьме участь і заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО. Сьогодні на прес-конференції в Луцьку він зазначив: "Влада вирішила через пожежників зупинити відкриття поліклініки за принципом: якщо ми нічого не робили, то й не дамо іншим зробити. І студентську поліклініку відкриють, очевидно, уже після виборів...".

Водночас проректор з навчально-виховної роботи Волинського національного університету ім. Лесі Українки Ірина КОНСТАНКЕВИЧ повідомила, що університет, який готував відкриття поліклініки, погоджується з приписами, оскільки вони не встигли виконати всіх умов, хоча опломбування приміщення їх застало зненацька, бо роботи тривали постійно.

"Ми доробимо і повторно викличемо відповідні служби, щоб прийняли об`єкт в експлуатацію, адже самі зацікавлені в найшвидшому його відкритті", - резюмувала представник університету.

Раніше на місці студентської поліклініки працював оздоровчий пункт. Але оскільки щороку кількість студентів Волинського національного університету збільшується, Луцька міська рада спільно з керівництвом університету вирішила реалізувати спільний проект - відкриття студентської поліклініки. Комунальні заклади охорони здоров`я - поліклініки №1 та №2 забезпечували фінансування зарплат медперсоналу та придбання ліків, а університет здійснював благоустрій території, господарське утримання приміщень та оплату комунальних послуг.