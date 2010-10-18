4 тисячі українців протестували проти законопроекту про мови

В загальноукраїнській акції протесту проти законопроекту «Про мови в Україні», яка проходила сьогодні в Києві та обласних центрах, загалом взяли участь більше 4 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті акції.

За даними організаторів, в акції біля комітетів Верховної Ради в Києві взяли участь близько 2 тис. учасників, ще більше 2 тис. осіб протестували проти прийняття даного законопроекту в 15 обласних центрах. У оргкомітеті також відзначили, що противники мовного законопроекту провели акції не лише у містах Західної та Центральної України, але й на Півдні та Сході, зокрема в Миколаєві, Донецьку, Луганську та Запоріжжі, де місцева влада напередодні заборонила проведення акції.

За інформацією оргкомітету, єдиним місцем, де владі вдалося зірвати акцію, став Сімферополь (Крим), де проведення акції було заборонено рішенням суду.

Як зазначили у оргкомітеті, акція проходила без партійної символіки, її учасниками були представники різних громадських організацій, громадяни. На акції у Києві сьогодні виступали політв’язні радянських таборів Олесь ШЕВЧЕНКО, Степан ХМАРА, Євген СВЕРСТЮК, популярний співак Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ, співачка і письменниця Ірена КАРПА, письменники брати КАПРАНОВИ, поет Олександр ІРВАНЕЦЬ та інші.

За словами народного депутата України Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, який вийшов до мітингуючих після закінчення засідання Погоджувальної ради парламенту, яка проходила в будівлі комітетів, законопроект не буде внесено до порядку денного Верховної Ради як мінімум до середини листопада.

В той же час, як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, основна вимога громадян - зняття законопроекту з реєстрації - не була задоволена.

Як повідомляв УНІАН, це вже друга позапартійна акція протесту проти законопроекту «Про мови в Україні», організована громадськими організаціями та громадянами. Попередня акція протесту пройшла в Києві 4 жовтня.

Довідка УНІАН. У Верховній Раді 7 вересня був зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", внесений представниками більшості Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ.

Формально даний законопроект не робить російську другою державною, але надає їй право “вільного функціонування практично і всіх сферах діяльності”, що рівнозначно офіційному статусу.