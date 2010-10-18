Табачник відзвітує перед Верховною Радою

22 жовтня Верховна Рада України під час години запитань до уряду заслухає двох представників Кабінету міністрів – віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА та міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, з пропозицією щодо заслуховування Д.ТАБАЧНИКА виступив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, Д.ТАБАЧНИК має прозвітувати перед парламентом щодо наміру нинішньої влади комерціалізувати освіту і запровадити платні освітні послуги.