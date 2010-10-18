Табачник назвав термін проведення ЗНО-2011

У 2011 році зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме орієнтовно з 2 червня по 10 липня. Про це на робочій нараді з ректорами щодо проекту умов прийому до ВНЗ повідомив міністр освіти та науки Дмитро Табачник, передає ІМК.

"Тестування пройде, і ми це погодили, з 2 червня до 10 липня, включаючи видачу проведення тестування та видачу сертифікатів. Апеляції розглядатимуться до 22 липня", - наголосив міністр.

Він зазначив, що цього року з апеляцією ЗНО звернулось шість тисяч абітурієнтів. Також, за словами Табачника, абітурієнти матимуть право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008-2011 роках.

"Люди, які закінчували середні навчальні заклади до введення системи загального тестування, минулого року одержали право вступати за вступними іспитами на вечірню та заочну форми навчання. У цьому році ми дозволяємо цим людям вступати за результатами вступних випробувань на будь-яку форму навчання, у тому числі й на денну", - резюмував він.