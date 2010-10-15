Освіченим дівчатам простіше вийти заміж

Вчені з Вашингтонського університету (США) виявили, що жінки, які мають вищу освіту, в п`ять разів частіше виходять заміж у віці від 22 до 30 років, чим їх однолітки, що обмежили своє навчання лише школою, пише Освітній портал.

Виявилось, що серед 10 тисяч опитаних жінок з названої вікової категорії, 62% жінок з вищою освітою створили сім`ї до 30 років.

Останнє дослідження на цю тему було проведене в кінці 1990-х років. Тоді 69-75% дівчат створювали сім`ї відразу після закінчення коледжу або навіть на останніх курсах навчання.

Нинішнє співвідношення фахівці пояснюють тим, що зараз вища освіта дозволяє отримувати більш високооплачувану роботу, а значить шлюбний союз з високоосвіченою жінкою дасть стійкіше матеріальне положення молодій сім`ї.

Сьогодні в США лише 12% випускниць коледжів наважуються стати домогосподарками.