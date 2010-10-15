Горлівський педінститут готуватиме волонтерів Євро-2012

Як інформує інтернет-портал “Острів”, про це сказав ректор Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, професор Віктор ДОКАШЕНКО.

За його словами, вишу вже надійшла пропозиція від комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Донецьк» про залучення 145 студентів, як додаткового персоналу для роботи в липні-серпні 2012 року.

Ректор інституту повідомив про зплановану у листопаді цього року зустрітися з керівництвом комунального підприємства для обговорення конкретних питань підготовки. “Проте зараз ми знаємо, що для підготовки до Євро-2012 підхід буде дещо іншим, ніж під час Євро-2009. Планується не стільки підготовка волонтерів, а скоріше кадрове забезпечення проведення Євро-2012. Іншими словами, відбуватиметься навчання фахівців профільних управлінь, які будуть задіяні в забезпеченні проведення футбольного заходу», - розповів В.ДОКАШЕНКО.

За словами ректора, волонтерів готуватимуть відповідно до учбових планів, в яких визначатимуться необхідні навики і уміння волонтерів, з урахуванням їх спільної роботи з персоналом об`єктів Євро-2012. Головним умінням, залишається вільне володіння іноземними мовами.

«У нас є готові методики, є досвідчені викладачі, є методичні ресурси. І все це ми готові запропонувати для того, щоб Євро-2012 відбувся на найвищому рівні», - підкреслив В.ДОКАШЕНКО.