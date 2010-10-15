У Львові вивчатимуть юдаїзм

Дослідження єврейської історії, культури, етнографії та літератури у Східній Європі відтепер проводитимуть у Львові. Hebrew університет з Єрусалиму розробляє наукову програму спільно з Українським католицьким університетом (УКУ).

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на відділ інформації і зовнішніх зв’язків УКУ.

Подібні університетські програми кількадесят років діють в Москві, Санкт-Петербурзі, Мінську та Вільнюсі.

"В УКУ ми плануємо відкрити для студентів програму магістерських і докторантських студій з юдаїзму у Східній Європі. Частина з них також проходитиме в Єрусалимі”, – зазначив професор гуманітарного факультету Єрусалимського університету Ізраель БАРТАЛ (Israel BARTAL). Це будуть програми з юдейської історії, культури, етнографії та літератури. Для цього заплановано приїзд до Львова низки професорів з Єрусалиму.

"Ми не вперше відкриваємо такі програми в Східній Європі. Однак, це буде перша така програма в Україні. Останні двадцять-тридцять років ми співпрацюємо з Московським державним університетом ім. М. Ломоносова, Санкт-Петербурзьким державним університетом, Білоруським державним університетом в Мінську та Вільнюським університетом”, – зазначив професор І.БАРТАЛ.

Єрусалимський Hebrew університет належить до найстарших університетів в Ізраїлі і є світовим центром вивчення юдаїзму та єврейської історії. Його студентами були чотири прем’єр-міністри Ізраїля. За останнє десятиліття семеро випускників університету отримали Нобелівські премії. В 2010 році науковці визнали університет п’ятим в міжнародній категорії "Найкраще місце для роботи в Академії". Університет належить до переліку Топ-110 світових університетів.