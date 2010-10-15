Канікули в кримських школах змістили на два дні

Цієї осені в Криму шкільні канікули розпочнуться та закінчаться на два дні пізніше.

Як повідомляє Кримське інформаційне агентство, про це сказав перший заступник міністра освіти і науки АРК Володимир КАВРАЙСЬКИЙ.

За його поясненням, це пов`язано з тим, що в деяких школах будуть розташовані виборчі дільниці, і після роботи виборчкомів учбові заклади потрібно буде «привести в порядок».

«Сьогодні ряд відділів освіти ухвалили рішення про зміну термінів канікул: ми починаємо їх пізніше і закінчуємо пізніше», – поінформував В.КАВРАЙСЬКИЙ. І уточнив, що канікули почнуться не 25 жовтня, а 27-го і закінчаться не 1 листопада, а 3-го.

Як відомо, вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад, а також сільських, селищних, міських голів відбудуться 31 жовтня.