Для талановитих дітей-сиріт побудують дитбудинок у Криму

У Криму планують побудувати дитячий будинок для талановитих дітей-сиріт.

Як повідомляє інтернет-портал кримської служби новин «Новости Крыма», про це сказала журналістам генеральний директор Міжнародного дитячого центру «Артек» Олена ПІДДУБНА в Ялті.

О.ПІДДУБНА уточнила, що об`єкт буде побудований для дітей, що мають таланти в культурі, освіті та спорті.

«Дитячий будинок, красивий, затишний для талановитих дітей-сиріт повинен бути тільки в Криму. Це планується, але конкретно коли це буде і де, – це секрет», – сказала О.ПІДДУБНА.

При цьому додала, що ідею по створенню будинку підтримала влада, меценати і деякі торгові марки.